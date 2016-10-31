Харьковские правоохранители изъяли более полумиллиона гривен во время обысков у должностных лиц

Правоохранители установили, что руководители нескольких обществ присвоили бюджетные средства, которые выделялись Харьковским городским советом на реализацию программы развития жилищно-коммунального хозяйства. В частности, проведение капитального и текущего ремонта жилых домов и общежитий Харькова.

Так, цены, которые были указаны в актах выполненных работ были значительно завышены по сравнению с рыночными, а договора на проведение работ заключались с предприятиями с признаками фиктивности. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составляет более 5 млн гривен.

Следователи областного управления полиции обратились в суд с ходатайством о проведении обысков по месту жительства руководителей и в офисах коммунальных и частных предприятий. Суд удовлетворил ходатайство следователя на проведение полицейскими санкционированных обысков. Правоохранители одновременно провели 15 санкционированных обысков.

Полицейские изъяли 600 тысяч гривен, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, документацию о взаимоотношениях с предприятиями с признаками фиктивности, а также печати и штампы предприятий с признаками фиктивности.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.