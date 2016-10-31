Харківські правоохоронці вилучили понад півмільйона гривень під час обшуків у посадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Правоохоронці вилучили 600 тисяч гривень під час обшуків у посадовців, які підозрюються у привласненні коштів на проведення ремонту житлових будинків та гуртожитків у Харкові. Про це УНН повідомили в прес-службі Департаменту захисту економіки Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що керівники декількох товариств привласнили бюджетні кошти, які виділялись Харківською міською радою на реалізацію програми розвитку житлово-комунального господарства. Зокрема, проведення капітального та поточного ремонту житлових будинків та гуртожитків Харкова.
Так, ціни, які були зазначені в актах виконаних робіт були значно завищені порівняно з ринковими, а угоди на проведення робіт укладалися з підприємствами з ознаками фіктивності. За попередніми даними, сума завданих збитків становить понад 5 мільйонів гривень.
Слідчі обласного управління поліції звернулись до суду з клопотання про проведення обшуків за місцем мешкання керівників та офісах комунальних та приватних підприємств. Суд задовольнив клопотання слідчого на проведення поліцейськими санкціонованих обшуків. Правоохоронці одночасно провели 15 санкціонованих обшуків.
Поліцейські вилучили 600 тисяч гривень, фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, документацію щодо взаємовідносин із підприємствами з ознаками фіктивності, а також печатки та штампи підприємств з ознаками фіктивності.
Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.