Харьковская милиция начала производства по жестокому обращению с котенком
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Харьковская полиция начала уголовное производство по факту жестокого обращения с котенком. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Поводом для вмешательства в ситуацию правоохранительных органов стала видеозапись, размещенная в сети Интернет, на котором неизвестные травят свою собаку на котенка.
Установлено лицо девушки, которая является хозяйкой.
По данному факту следственными органами начато уголовное производство по ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и назначено ряд судебных экспертиз. По их результатам будет приниматься решение об открытии еще одного уголовного производства по ст.300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание за совершение этих правонарушений предусматривает до 5 лет тюремного заключения.