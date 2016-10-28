Харківська поліція розпочала провадження щодо жорсткого поводження з кошеням
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Харківська поліція розпочала кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження з кошеням. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
Приводом для втручання в ситуацію правоохоронних органів став відеозапис, розміщений в мережі Інтернет, на якому невідомі нацьковують свою собаку на кошеня.
Наразі встановлено особу дівчини, яка є власницею собаки.
За цим фактом слідчими органами розпочато кримінальне провадження за ст.299 (жорстоке поводження с тваринами) Кримінального кодексу України.
На теперішній час проводяться усі необхідні слідчі дії та призначено ряд судових експертиз. За їх результатами буде прийматися рішення щодо відкриття ще одного кримінального провадження за ст.300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання за вчинення цих правопорушень передбачає до 5 років тюремного ув’язнення.