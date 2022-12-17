Харьков и область снова со светом - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Вся Харьковская область и Харьков были обесточены. В настоящее время электроснабжение возобновлено на всей территории области и города. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре нашего государства. По Харьковщине оккупанты ударили 10 ракетами комплекса С-300, еще 2 крылатые ракеты сбили силы ПВО.
В течение суток под ударом снова было Купянское направление. Там огненное влияние испытали районы Синьковки, Орлянки, Табаевки, Берестового и Вишневого. Кроме того, оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов.
По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Изюме 19-летний мужчина получил взрывную травму – разбирал во дворе боеприпас. Его госпитализировали с осколочными ранениями.
"В очередной раз подчеркиваю, не трогайте взрывоопасные или не знакомые вам предметы. В такой ситуации обращайтесь к спасателям", - отметил Синегубов.
Дополнение
Процесс разминирования в Харьковской области продолжается. Пиротехнические подразделения в течение суток обезвредили 176 взрывоопасных предметов.