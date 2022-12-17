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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 13011 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Харків та область знову зі світлом - ОВА

Харків та область знову зі світлом - ОВА

Київ • УНН

 • 606015 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Вся Харківська область та Харків були знеструмлені. Наразі електропостачання відновлено на всій території області та міста. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Минулої доби російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. По Харківщині окупанти вдарили 10-ма ракетами комплексу С-300, ще 2 крилаті ракети збили сили ППО.

Протягом доби під ударом знову був Куп’янський напрямок. Там вогневого впливу зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого. Крім того, окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Ізюмі 19-річний чоловік отримав вибухову травму – розбирав на подвір'ї боєприпас. Його госпіталізували із осколковими пораненнями.

"Вкотре наголошую, не чіпайте вибухонебезпечні або не знайомі вам предмети. У такій ситуації звертайтесь до рятувальників", - зазначив Синєгубов.

Доповнення

Процес розмінування на Харківщині продовжується. Піротехнічні підрозділи протягом доби знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.

Українські Національні Новини

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