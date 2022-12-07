Харьковская область: пиротехниками изъято и обезврежено 249 взрывоопасных предметов

Детали

В течение отчетного периода осуществлено 42 оперативных выезда, из которых:

· 23– на ликвидацию пожаров, 3 из которых вызваны вражеским обстрелом;

· 16– для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам;

· 1– на дежурство;

· 2– другие выезды.

Пожар, вызванный вражеским обстрелом, произошел в 17:51 в Дворичанской территориальной общине Купянского района. Там горел частный дом на площади 60 кв. От ГСЧС была привлечена 1 единица техники и 5 человек личного состава, которые потушили огонь в 20:30.

Также спасатели 44-й ДПРЧ выезжали на проверку места вражеского обстрела в г. Купянске по двум адресам. Там пожары не зафиксированы, однако частично разрушены здания учебного заведения, повреждены частные дома и хозяйственные сооружения.

В результате обстрелов пострадала женщина 1955 года рождения, которую госпитализировали в Чугуевскую районную больницу.

Дополнение

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 249 взрывоопасных предметов.

Жителям городов Купянска и Изюма спасатели доставили 36 тонн питьевой воды.