Харьковская область: пиротехниками изъято и обезврежено 249 взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. За сутки с 6 по 7 декабря спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени, передает УНН.
Детали
В течение отчетного периода осуществлено 42 оперативных выезда, из которых:
· 23– на ликвидацию пожаров, 3 из которых вызваны вражеским обстрелом;
· 16– для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам;
· 1– на дежурство;
· 2– другие выезды.
Пожар, вызванный вражеским обстрелом, произошел в 17:51 в Дворичанской территориальной общине Купянского района. Там горел частный дом на площади 60 кв. От ГСЧС была привлечена 1 единица техники и 5 человек личного состава, которые потушили огонь в 20:30.
Также спасатели 44-й ДПРЧ выезжали на проверку места вражеского обстрела в г. Купянске по двум адресам. Там пожары не зафиксированы, однако частично разрушены здания учебного заведения, повреждены частные дома и хозяйственные сооружения.
В результате обстрелов пострадала женщина 1955 года рождения, которую госпитализировали в Чугуевскую районную больницу.
Дополнение
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 249 взрывоопасных предметов.
Жителям городов Купянска и Изюма спасатели доставили 36 тонн питьевой воды.