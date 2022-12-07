Харківська область: піротехніками вилучено та знешкоджено 249 вибухонебезпечних предметів

Деталі

Протягом звітного періоду здійснено 42 оперативних виїзди, з яких:

· 23 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожим обстрілом;

· 16 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

· 1 – на чергування;

· 2 – інші виїзди.

Пожежа, яку спричинив ворожий обстріл, трапилась о 17:51 у Дворічанській територіальній громаді Куп’янського району. Там горів приватний будинок на площі 60 кв.м. Від ДСНС було залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу, які загасили вогонь об 20:30.

Також рятувальники 44-ї ДПРЧ виїздили на перевірку місця ворожого обстрілу у м. Куп’янську за двома адресами. Там пожеж не зафіксовано, проте частково зруйновано будівлю учбового закладу, пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілів постраждала жінка 1955 року народження, яку госпіталізували до Чугуївської районної лікарні.

Доповнення

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 249 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 36 тонн питної води.