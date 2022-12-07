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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26595 перегляди

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Харківська область: піротехніками вилучено та знешкоджено 249 вибухонебезпечних предметів

Харківська область: піротехніками вилучено та знешкоджено 249 вибухонебезпечних предметів

Київ • УНН

 • 505917 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. За добу з 6 по 7 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу, передає УНН.

Деталі

Протягом звітного періоду здійснено 42 оперативних виїзди, з яких:

· 23 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожим обстрілом;

· 16 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

· 1 – на чергування;

· 2 – інші виїзди.

Пожежа, яку спричинив ворожий обстріл, трапилась о 17:51 у Дворічанській територіальній громаді Куп’янського району. Там горів приватний будинок на площі 60 кв.м. Від ДСНС було залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу, які загасили вогонь об 20:30. 

Також рятувальники 44-ї ДПРЧ виїздили на перевірку місця ворожого обстрілу у м. Куп’янську за двома адресами. Там пожеж не зафіксовано, проте частково зруйновано будівлю учбового закладу, пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілів постраждала жінка 1955 року народження, яку госпіталізували до Чугуївської районної лікарні.

Доповнення

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 249 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 36 тонн питної води.

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