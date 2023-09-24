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Харьковскую область обстреливали из артиллерии и минометов: есть пострадавшие

Харьковскую область обстреливали из артиллерии и минометов: есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 78128 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. За прошедшие сутки Харьковскую область обстреливали из реактивной и ствольной артиллерии, минометов, других видов вооружения. Пострадала пенсионерка. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

“В с. Котовка Чугуевского района получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести женщина 67 лет. В с. Юрченково Чугуевского района в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждено около 10 частных жилых домов, разрушены хозяйственные постройки, произошли пожары. В г. Волчанск Чугуевского района обстрелом повреждены 2 частных жилых дома, произошел пожар. Вследствие обстрела окрестностей Куп’янска на открытой территории горела сухая трава”, — отметил председатель ОГА.

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