Харківщину обстрілювали з артилерії та мінометів: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Протягом минулої доби Харківську область обстрілювали з реактивної та ствольної артилерії, мінометів, інших видів озброєння. Постраждала пенсіонерка. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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“У с. Котівка Чугуївського району зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 67 років. У с. Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено близько 10 приватних житлових будинків, зруйновано господарчі споруди, сталися пожежі. У м. Вовчанськ Чугуївського району обстрілом пошкоджено 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Внаслідок обстрілу околиць Куп’янська на відкритій території горіла суха трава”, — зазначив голова ОВА.
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