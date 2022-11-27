Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область из артиллерии: за сутки трое раненых

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"За сутки медики госпитализировали мужчину 68 лет и женщину 81 года, которые получили ранения после обстрелов в Купянске. 50-летний мужчина получил взрывную травму в Ковшаровке, также госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

Детали

Синегубов сообщил, что в Купянском районе спасатели тушили пожары в частных домовладениях, гаражах, были повреждены более 10 автомобилей. В Волчанской громаде повреждено масличное предприятие.

Кроме того, в селе Шульское Лозовского района 62-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете – он погиб на месте.

Напомним

За сутки с 26 по 27 ноября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС обезвредили 223 взрывоопасных предмета.