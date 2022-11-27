Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину з артилерії: за добу троє поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На Харківщині прикордонні села Харківського району, Вовчанськ, Куп‘янськ та Куп'янський район перебувають під постійними артилерійськими обстрілами – за добу із пораненнями госпіталізували трьох людей. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
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"За добу медики госпіталізували чоловіка 68 років та жінку 81 років, які отримали поранення після обстрілів у Куп‘янську. 50-річний чоловік отримав вибухову травму у Ківшарівці, також госпіталізований до лікарні", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Синєгубов повідомив, що у Куп’янському районі рятувальники гасили пожежі у приватних домоволодіннях, гаражах, було пошкоджено більше ніж 10 автомобілів. У Вовчанській громаді пошкоджено олійне підприємство.
Окрім того, у селі Шульське Лозівського району 62-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі – він загинув на місці.
Нагадаємо
З 26 до 27 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС знешкодили 223 вибухонебезпечні предмети.