Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину з артилерії: за добу троє поранених

Цитата

"За добу медики госпіталізували чоловіка 68 років та жінку 81 років, які отримали поранення після обстрілів у Куп‘янську. 50-річний чоловік отримав вибухову травму у Ківшарівці, також госпіталізований до лікарні", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Синєгубов повідомив, що у Куп’янському районі рятувальники гасили пожежі у приватних домоволодіннях, гаражах, було пошкоджено більше ніж 10 автомобілів. У Вовчанській громаді пошкоджено олійне підприємство.

Окрім того, у селі Шульське Лозівського району 62-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі – він загинув на місці.

Нагадаємо

З 26 до 27 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС знешкодили 223 вибухонебезпечні предмети.