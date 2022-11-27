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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26591 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину з артилерії: за добу троє поранених

Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину з артилерії: за добу троє поранених

Київ • УНН

 • 810306 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. На Харківщині прикордонні села Харківського району, Вовчанськ, Куп‘янськ та Куп'янський район перебувають під постійними артилерійськими обстрілами – за добу із пораненнями госпіталізували трьох людей. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Цитата

"За добу медики госпіталізували чоловіка 68 років та жінку 81 років, які отримали поранення після обстрілів у Куп‘янську. 50-річний чоловік отримав вибухову травму у Ківшарівці, також госпіталізований до лікарні", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Синєгубов повідомив, що у Куп’янському районі рятувальники гасили пожежі у приватних домоволодіннях, гаражах, було пошкоджено більше ніж 10 автомобілів. У Вовчанській громаді пошкоджено олійне підприємство.

Окрім того, у селі Шульське Лозівського району 62-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі – він загинув на місці.

Нагадаємо

З 26 до 27 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС знешкодили 223 вибухонебезпечні предмети.

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