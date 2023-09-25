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Харьковщина: россияне нанесли удар по Волчанску, ранены двое гражданских

Харьковщина: россияне нанесли удар по Волчанску, ранены двое гражданских

Киев • УНН

 • 185869 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Российские военные обстреляли Волчанск. Из-за этой атаки ранены по меньшей мере два гражданских человека. О последствиях обстрела сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Цитата

“Сегодня российские оккупанты обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. ... Получили ранения и были госпитализированы мужчина 73 лет и женщина 60 лет. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь”, — сообщил Синегубов.

Детали

Россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирное население Харьковщины. В частности, в Волчанске повреждены два частных жилых дома.

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Напомним

Утром захватчики обстреляли Купянск. Повредили хозяйственную постройку.

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