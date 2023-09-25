Харьковщина: россияне нанесли удар по Волчанску, ранены двое гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Российские военные обстреляли Волчанск. Из-за этой атаки ранены по меньшей мере два гражданских человека. О последствиях обстрела сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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“Сегодня российские оккупанты обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. ... Получили ранения и были госпитализированы мужчина 73 лет и женщина 60 лет. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь”, — сообщил Синегубов.
Детали
Россияне продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирное население Харьковщины. В частности, в Волчанске повреждены два частных жилых дома.
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Напомним
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