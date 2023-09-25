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Харківщина: росіяни завдали удару по Вовчанську, поранені двоє цивільних

Харківщина: росіяни завдали удару по Вовчанську, поранені двоє цивільних

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Російські військові обстріляли Вовчанськ. Через цю атаку поранені щонайменше дві цивільні людини. Про наслідки обстрілу сповістив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні російські окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. ... Зазнали поранення та були госпіталізовані чоловік 73 років та жінка 60 років. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу”, — повідомив Синєгубов.

Деталі

Росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківщини. Зокрема, у Вовчанську пошкоджені два приватні житлові будинки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Харківщині “накрили” агентурну мережу російського гру

Нагадаємо

Зранку загарбники обстріляли Куп’янськ на Харківщині. Пошкодили господарчу споруду.

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