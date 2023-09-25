Харківщина: росіяни завдали удару по Вовчанську, поранені двоє цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Російські військові обстріляли Вовчанськ. Через цю атаку поранені щонайменше дві цивільні людини. Про наслідки обстрілу сповістив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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“Сьогодні російські окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. ... Зазнали поранення та були госпіталізовані чоловік 73 років та жінка 60 років. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу”, — повідомив Синєгубов.
Деталі
Росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківщини. Зокрема, у Вовчанську пошкоджені два приватні житлові будинки.
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Зранку загарбники обстріляли Куп’янськ на Харківщині. Пошкодили господарчу споруду.