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Харьковская область: оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли три района, есть раненые

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли города и села трех районов Харьковской области. Как сообщил в Телеграм глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Купянском районе с ранением госпитализирован мужчина, еще один мужчина обратился к медикам с ранением, полученным накануне, передает УНН.

Детали

Так, по словам главы ОВА, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы населенных пунктов Харьковской области, расположенных вдоль государственной границы с рф и линии столкновения. В частности, из минометов, реактивной и ствольной артиллерии враг обстреливал города и села Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранением госпитализирован 42-летний мужчина. Кроме того, мужчина 76 лет обратился к медикам с ранением, полученным накануне.

Синегубов сообщил, что в области продолжаются работы по гуманитарному разминированию. За сутки обезврежены 412 взрывоопасных предметов.

“Впрочем, минная опасность в области еще очень высока. Вчера возле села Погоновка Барвинковской громады Изюмского района на мине подорвался работавший в поле трактор. Тракторист получил ранение. Еще раз призываю всех быть максимально осторожными”, – подчеркнул он.

Дополнение

В Харьковской области в поселке Ковшаровка Купянского района из-под завалов жилого пятиэтажного дома, который обстреляли российские войска, спасатели достали тело пожилой женщины.

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