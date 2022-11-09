Харківщина: біля Куп'янська під завалами будинку знайшли загиблу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Харківщині у селищі Ківшарівка Куп'янського району з-під завалів житлового п’ятиповерхового будинку, який обстріляли російські війська, рятувальники дістали тіло жінки похилого віку. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає УНН.
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"8 листопада куп'янські рятувальники разом з колегами із м. Мукачево Закарпатської області проводили аварійно-рятувальні роботи у пошкодженому кілька днів тому ворожими обстрілами житловому п’ятиповерховому будинку у селищі Ківшарівка", - ідеться у повідомленні.
Як, зазначили снаряд влучив у п'ятий поверх та зруйнував міжповерхове перекриття, яке впало на четвертий.
"Під бетонною плитою опинилась 85-річна жінка. Шансів вижити в неї не було. Рятувальники за допомогою спеціального механічного аварійно-рятувального інструменту та важкої інженерної техніки розібрали завали та вилучили тіло загиблої", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
У Харківській області на мінах підірвалося двоє чоловіків, серед них сапер. Обидва постраждалих перебувають у тяжкому стані.