Харьковская область: возле Купянска под завалами дома нашли погибшую
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Харьковской области в поселке Ковшаровка Купянского района из-под завалов жилого пятиэтажного дома, который обстреляли российские войска, спасатели достали тело пожилой женщины. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, передает УНН.
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"8 ноября купянские спасатели вместе с коллегами из г. Мукачево Закарпатской области проводили аварийно-спасательные работы в поврежденном несколько дней назад вражескими обстрелами жилом пятиэтажном доме в поселке Ковшаровка", - говорится в сообщении.
Как отметили, снаряд попал в пятый этаж и разрушил межэтажное перекрытие, которое упало на четвертый.
"Под бетонной плитой оказалась 85-летняя женщина. Шансов выжить у нее не было. Спасатели с помощью специального механического аварийно-спасательного инструмента и тяжелой инженерной техники разобрали завалы и изъяли тело погибшей", – говорится в сообщении.
Напомним
В Харьковской области на минах взподорвалось двое мужчин, среди них сапер. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии.