Харьковская область: возле Купянска под завалами дома нашли погибшую

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"8 ноября купянские спасатели вместе с коллегами из г. Мукачево Закарпатской области проводили аварийно-спасательные работы в поврежденном несколько дней назад вражескими обстрелами жилом пятиэтажном доме в поселке Ковшаровка", - говорится в сообщении.

Как отметили, снаряд попал в пятый этаж и разрушил межэтажное перекрытие, которое упало на четвертый.

"Под бетонной плитой оказалась 85-летняя женщина. Шансов выжить у нее не было. Спасатели с помощью специального механического аварийно-спасательного инструмента и тяжелой инженерной техники разобрали завалы и изъяли тело погибшей", – говорится в сообщении.

Напомним

В Харьковской области на минах взподорвалось двое мужчин, среди них сапер. Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии.