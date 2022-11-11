Харківщина: окупанти з мінометів та артилерії обстріляли три райони, є поранені

Деталі

Так, зі слів голови ОВА, протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів Харківщини, розташованих вздовж державного кордону з рф та лінією зіткнення. Зокрема, з мінометів, реактивної та ствольної артилерії ворог обстрілював міста і села Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янському районі з пораненням госпіталізований 42-річний чоловік. Крім того, чоловік 76 років звернувся до медиків з пораненням, отриманим напередодні.

Синєгубов повідомив, що в області тривають роботи з гуманітарного розмінування. За добу знешкоджено 412 вибухонебезпечних предметів.

“Утім, мінна небезпека в області ще дуже висока. Вчора біля села Погонівка Барвінківської громади Ізюмського району на міні підірвався трактор, що працював у полі. Тракторист отримав поранення. Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними”, – наголосив він.

Доповнення

На Харківщині у селищі Ківшарівка Куп'янського району з-під завалів житлового п’ятиповерхового будинку, який обстріляли російські війська, рятувальники дістали тіло жінки похилого віку.