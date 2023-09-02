Харьковщина: из-за вражеских обстрелов без света осталось почти 10 тысяч потребителей

Генерация

На одной из ТЭС после ремонта раньше запланированного срока ввели в работу энергоблок мощностью в 170 МВт. Блок постепенно набирает мощность, сейчас он выдает в энергосеть 100 МВт. Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который может происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной.

Ситуация в прифронтовых областях

Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. В Харьковской области из-за вражеского обстрела повреждена линия электропередачи 110 кВ, что привело к обесточиванию почти 10 тысяч потребителей. Ремонт начнется при условии прекращения боевых действий в районе.

В Донецкой области ремонтные бригады ждут разрешения военных, чтобы начать восстановление поврежденных в результате вчерашних обстрелов двух воздушных линий 330 кВ.

Остается также обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Херсонской, Черниговской и Днепропетровской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Последствия непогоды

Ночью в Днепропетровской области из-за непогоды обесточивались 33 тысячи потребителей в 140 населенных пунктах. Почти всех удалось запитать по резервным линиям. На утро остаются без света из-за погодных условий около 5 тысяч потребителей в Сумской и Полтавской областях.

Ситуация в регионах

В Николаевской области кратковременно обесточивались две линии 150 кВ, что привело к разгрузке двух ВЭС. Продолжается осмотр сетей для выяснения причин отключения линий.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

В Херсоне энергетики запитали 140 потребителей, которые были обесточены после подтопления. Остаются обесточенными около 9,6 тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.

ЗАЭС

Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 16,05 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, накануне, гроза обесточила населенные пункты в четырех областях.