Харківщина: через ворожі обстріли без світла залишилось майже 10 тисяч споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. На Харківщині через ворожі обстріли пошкоджено лінію електропередачі - без світла 10 тисяч споживачів. У Донецькій області пошкоджено повітряні лінії 330 кВ. Ремонтні бригади для початку робіт чекають дозволу військових. Вийшов з ремонту блок однієї з ТЕС потужністю у 170 МВт, повідомило ситуацію в енергосистемі Міненерго, передає УНН.
Генерація
На одній з ТЕС після ремонту раніше запланованого терміну ввели в роботу енергоблок потужністю у 170 МВт. Блок поступово набирає потужність, наразі він видає в енергомережу 100 МВт. Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який може відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної.
Ситуація у прифронтових областях
Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. У Харківській області через ворожий обстріл пошкоджено лінію електропередачі 110 кВ, що призвело до знеструмлення майже 10 тисяч споживачів. Ремонт почнеться за умов припинення бойових дій в районі.
У Донецькій області ремонтні бригади чекають дозволу військових, щоб почати відновлення пошкоджених у результаті вчорашніх обстрілів двох повітряних ліній 330 кВ.
Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Наслідки негоди
Уночі в Дніпропетровській області через негоду знеструмлювалися 33 тисячі споживачів у 140 населених пунктах. Майже всіх вдалося заживити за резервними лініями. На ранок залишаються без світла через погодні умови близько 5 тисяч споживачів у Сумській та Полтавській областях.
Ситуація у регіонах
У Миколаївській області короткочасно знеструмлювалися дві лінії 150 кВ, що призвело до розвантаження двох ВЕС. Триває огляд мереж для з’ясування причин відключення ліній.
Наслідки підриву Каховської ГЕС
У Херсоні енергетики заживили 140 споживачів, які були знеструмлені після підтоплення. Залишаються знеструмленими близько 9,6 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.
ЗАЕС
Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 16,05 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, напередодні, гроза знеструмила населені пункти в чотирьох областях.