Харьков ввел "оранжевую" зону карантина и приближается к "красной"

Детали

Соответствующее решение было принято сегодня, 7 октября, на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

В связи с этим с 00:00 10 октября Харьков и область переводятся в "оранжевую" зону.

В частности, запрещается:

- прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях культуры с наполненностью более 50% мест;

- пребывание без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано воздержаться от проведения всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, а руководителям субъектов хозяйствования всех форм собственности - обеспечить проведение вакцинации персонала или регулярное тестирование на COVID-19.

Это не окончательный список ограничений. Ожидается, что он будет дополнен в ближайшее время Госкомиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Харьков будет находиться в "оранжевой" зоне до 18 октября, и если произойдут какие-то изменения с уровнем заболеваемости, то цвет зоны может быть пересмотрен. В дополнение к уже озвученным ограничениям хочу отметить, что в общественном транспорте количество пассажиров ограничивается количеством мест для сидения и обязательны маски, в торгово-развлекательных центрах, точках общественного питания - тоже масочный режим. Спортзалы работают на 50% от заполняемости. Школы работают в обычном режиме, так как у нас привито более 80% педагогических работников", - сообщил заместитель городского головы Андрей Руденко.

Сегодня же решение о переходе Харькова в "оранжевую" зону было раньше принято на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Дополнение

Еще в августе УНН писал о том, что организованные временным мэром Харькова Игорем Тереховым массовые мероприятия накануне выборов могут привести к массовому инфицированию COVID-19.

На сегодняшний день Харьковская область на первом месте по количеству инфицированных и госпитализированных с "ковид", и с каждым днем ситуация в больницах все усложняется.

Терехов призвал харьковчан соблюдать масочный режим, хотя сам на публичных мероприятиях маску не надевает.

Справка

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности является сигнальным о приближении региона к "красной" зоны. На "оранжевом" уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.