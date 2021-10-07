Харків ввів “помаранчеву” зону карантину та наближається до “червоної”

Деталі

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 7 жовтня, на позачерговому засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні.

У зв’язку з цим з 00:00 10 жовтня Харків та область переводяться до “помаранчевої” зони.

Зокрема, забороняється:

— прийом відвідувачів у кінотеатрах, кінозалах, театрах та інших закладах культури з наповненістю більше 50% місць;

— перебування без респіраторів або захисних масок на територіях закладів охорони здоров’я та освіти; в підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та інших територіях загального користування.

Керівникам підприємств, установ і організацій рекомендовано утриматися від проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, а керівникам суб’єктів господарювання всіх форм власності — забезпечити проведення вакцинації персоналу або регулярне тестування на COVID-19.

Це не остаточний список обмежень. Очікується, що він буде доповнений найближчим часом Держкомісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“Харків перебуватиме в „помаранчевій“ зоні до 18 жовтня, і якщо стануться якісь зміни з рівнем захворюваності, то колір зони може бути переглянутий. На додаток до вже озвучених обмежень хочу зазначити, що в громадському транспорті кількість пасажирів обмежується кількістю місць для сидіння і обов’язкові маски, у торгово-розважальних центрах, точках громадського харчування — теж масковий режим. Спортзали працюють на 50% від заповнюваності. Школи працюють у звичайному режимі, оскільки у нас щеплено понад 80% педпрацівників”, — повідомив заступник міського голови Андрій Руденко.

Сьогодні ж рішення про перехід Харкова до “помаранчевої” зони було раніше ухвалене на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Доповнення

Ще у серпні УНН писав про те, що організовані тимчасовим мером Харкова Ігорем Тереховим масові заходи напереродні виборів можуть призвести до масового інфікування COVID-19.

На сьогоднішній день Харківська область на першому місці за кількістю інфікованих та госпіталізованих з “ковід”, і з кожним днем ситуація в лікарнях дедалі ускладнюється.

Терехов закликав харків’ян дотримуватися маскового режиму, хоча сам на публічних заходах маску не вдягає.

Довідка

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони. На "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.