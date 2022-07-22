Харьков ночью не обстреливали, удар нанесли поблизости - Синегубов

Детали

На территории области оккупанты ночью, по словам главы ОВА, обстреляли село Рогань в Харьковском районе. Повреждено неэксплуатируемое здание, произошел пожар. Предварительно – никто не пострадал.

За прошедшие сутки враг обстреливал из РСЗО Салтовский и Киевский районы Харькова. В результате обстрела, по данным Синегубова, погибли 3 человека, 2 человека остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние еще 3 человек врачи оценивают как тяжелое. Они находятся в реанимации. Остальные 16 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, их жизни нет угрозы.

Также российские оккупанты в минувшие сутки обстреливали мирное население Чугуевского района. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, вспыхнули пожары. Без пострадавших, добавил глава ОВА.

Относительно ситуации на фронте, то на Харьковском направлении враг обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Мосьпаново, Русские Тишки, Дементиевка, Золочев, Старая Гнилица, Родное, Ртищевка, Пушкарное, Большая Бабка, Петровка, Слатино и Лебяжье. В районе Изюма оккупанты совершили артиллерийские обстрелы неподалеку от Дубравного, Чеполя, Карнауховки, Никольского и Курульки.

Напомним

Российские оккупанты 21 июля обстреляли рынок в Харькове кассетными боеприпасами, в результате чего четыре человека погибли, 25 получили ранения.



