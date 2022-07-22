Харків вночі не обстрілювали, удар завдали поблизу - Синєгубов

Деталі

На території області окупанти вночі, зі слів голови ОВА, обстріляли село Рогань в Харківському районі. Пошкоджено неексплуатовану будівлю, сталася пожежа. Попередньо – ніхто не постраждав.

Протягом минулої доби ворог обстрілював с РСЗВ Салтівський та Київський райони Харкова. Внаслідок обстрілу, за даними Синєгубова, загинуло 3 людей, 2 людей залишаються у вкрай важкому стані, стан ще 3 людей лікарі оцінюють як тяжкий. Вони перебувають в реанімації. Інші 16 пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості, їхньому життю загрози немає.

Також російські окупанти минулої доби обстрілювали мирне населення Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, спалахнули пожежі. Без постраждалих, додав голова ОВА.

Щодо ситуації на фронті, то на Харківському напрямку ворог обстрілював з артилерії райони населених пунктів Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївка, Золочів, Стара Гнилиця, Рідне, Ртищівка, Пушкарне, Велика Бабка, Петрівка, Слатине та Леб’яже. В районі Ізюма окупанти здійснили артилерійські обстріли неподалік Дібровного, Чепіля, Карнаухівки, Микільського і Курульки.

Нагадаємо

Російські окупанти 21 липня обстріляли ринок у Харкові касетними боєприпасами, внаслідок чого четверо людей загинули, 25 отримали поранення.



