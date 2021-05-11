Появилось видео обстрелов Тель-Авива и ближайших городов со стороны боевиков ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Террористические группировки ХАМАС начали бомбить Тель-Авив и ближайшие города. Об этом журналисту УНН рассказали местные жители.
Детали
Как сообщают очевидцы, в центре Тель-Авива прозвучала третья сирена. Люди массово устремились в бомбоубежища. В разных районах города есть попадания.
Кроме того, в расположенных рядом гороа также проводится массовый обстрел.
На данный момент под бомбежку попали Ашкелон, Ашдод, Холон. По словам жителей, есть пострадавшие. В городе Холон прямое попадание в автобус.
Контекст
Утром, 11 мая, в Тель-Авиве в экстренном порядке начали открывать бомбоубежища, а также отменили рабочую неделю.
После ночных беспорядков в нескольких городах, которые сопровождались столкновениями израильских арабов с силовиками, власти Израиля принял решение призвать восемь рот резервистов пограничной полиции для обеспечения порядка.