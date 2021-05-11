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Появилось видео обстрелов Тель-Авива и ближайших городов со стороны боевиков ХАМАС

Киев • УНН

 • 19186 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Террористические группировки ХАМАС начали бомбить Тель-Авив и ближайшие города. Об этом журналисту УНН рассказали местные жители.

Появилось видео обстрелов Тель-Авива и ближайших городов со стороны боевиков ХАМАС

Детали

Как сообщают очевидцы, в центре Тель-Авива прозвучала третья сирена. Люди массово устремились в бомбоубежища. В разных районах города есть попадания.

Кроме того, в расположенных рядом гороа также проводится массовый обстрел.

На данный момент под бомбежку попали Ашкелон, Ашдод, Холон. По словам жителей, есть пострадавшие. В городе Холон прямое попадание в автобус.

Контекст

Утром, 11 мая, в Тель-Авиве в экстренном порядке начали открывать бомбоубежища, а также отменили рабочую неделю.

После ночных беспорядков в нескольких городах, которые сопровождались столкновениями израильских арабов с силовиками, власти Израиля принял решение призвать восемь рот резервистов пограничной полиции для обеспечения порядка.

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