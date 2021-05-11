З'явилось відео обстрілів Тель-Авіву та наближчих міст з боку бойовиків ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Терористичні угруповання ХАМАС почали бомбити Тель-Авів і найближчі міста. Про це журналісту УНН розповіли місцеві жителі.
Деталі
Як повідомляють очевидці, в центрі Тель-Авіва прозвучала третя сирена. Люди масово прямують в бомбосховища. У різних районах міста є попадання.
Крім того, в розташованих поруч міста також проводиться масовий обстріл.
На даний момент під бомбардування потрапили Ашкелон, Ашдод, Холон. За словами жителів, є постраждалі. У місті Холон пряме попадання в автобус.
Контекст
Вранці, 11 травня, в Тель-Авіві в екстренному порядку почали відкривати бомбосховища, а також скасували робочий тиждень.
Після нічних заворушень в декількох містах, які супроводжувалися зіткненнями ізраїльських арабів з силовиками, влада Ізраїлю прийняла рішення закликати вісім рот резервістів прикордонної поліції для забезпечення порядку.