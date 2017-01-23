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Хакеры взломали Тwitter The New York Times и сообщили о ракетной атаке России по США

Хакеры взломали Тwitter The New York Times и сообщили о ракетной атаке России по США

Киев • УНН

 • 9623 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Хакеры взломали один из аккаунтов издания The New York Times в Тwitter и разместили в нем сообщение о российском ракетном ударе по США, передает УНН со ссылкой на The Hill.

"СРОЧНО: по словам источника, Владимир Путин сказал: Россия будет атаковать Соединенные Штаты с помощью ракет", - говорилось в тексте удаленных сообщений.

Это сообщение было удалено и вместо него было опубликовано новое, в котором говорится о том, что издание проведет расследование по факту данного инцидента.

В The Hill отмечают, что хакерами могли выступить хакеры из группы OurMine.

Как сообщал УНН, Twitter BBC взломали хакеры и сообщили о ранении Д.Трампа.

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