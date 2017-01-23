Хакери зламали Тwitter The New York Times і повідомили про ракетну атаку Росії по США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Хакери зламали один з акаунтів видання The New York Times в Тwitter хакери розмістили в ньому повідомлення про російський ракетний удар по США, передає УНН з посиланням на The Hill.
“ТЕРМІНОВО: за словами джерела, Володимир Путін сказав: Росія буде атакувати Сполучені Штати за допомогою ракет,” — говорилося в тексті видалених повідомлень.
Це повідомлення було видалено і замість нього було опубліковано нове, в якому йдеться про те, що видання проведе розслідування за фактом даного інциденту.
В The Hill відзначають, що хакерами могли виступити хакери з групи OurMine.
Як повідомляв УНН, Twitter BBC зламали хакери і повідомили про поранення Д.Трампа.