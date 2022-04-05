Хакеры из Armageddon наряду с кибератаками на Украину атакуют и страны ЕС - Госспецсвязи

Цитата

"Хакеры, атакующиие государственные органы в Украине, осуществляют атаки и на страны ЕС. Очередное подтверждение этому приводит правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи", - указали в ведомстве.

Детали

Накануне в Госспецсвязи сообщили о новой кибератаке на государственные органы Украины. "Злоумышленники снова используют болезненные для украинцев темы. В частности, "паразитируют" на информации о персональных данных россиян, совершивших военные преступления в нашей стране", - указали в ведомстве.

Так, CERT-UA предупреждает о распространении среди государственных органов опасных электронных писем с темой "Информация о военных преступниках РФ". "Электронное письмо содержит HTML-файл "Военные преступники РФ.htm", открытие которого приведет к созданию на компьютере RAR-архива "Viyskovi_zlochinci_RU.rar". Упомянутый архив содержит файл-ярлык "Военные-преступники что уничтожают Украину (домашние адреса, фото, номера телефонов, страницы в социальных сетях).lnk". Его открытие приведет к тому, что злоумышленники получат удаленный доступ к компьютеру жертвы. Активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0010 (Armageddon)", - сообщили в ведомстве.

Сегодня же в Госспецсвязи указали, что в адрес одного из государственных органов Латвии отправлялись электронные письма со ссылками на опасные RAR-архивы с именами "Assistance.rar", "Necessary_military_assistance.rar". Каждый из этих архивов содержал вредоносные файлы-ярлыки с названиями на английском языке по гуманитарной помощи нашей стране, указали в ведомстве.

"Атаку связывают с группой UAC-0010 (Armageddon) - той же, которая осуществляла распространение вредоносных электронных писем среди государственных органов Украины", - отметили в Госспецсвязи.



Специалисты напомнили о необходимости соблюдать правила кибергигиены. "Не открывайте письма от неизвестных отправителей, не переходите по каким-либо сомнительным ссылкам", - отметили в ведомстве.