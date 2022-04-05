Хакери з Armageddon поряд з кібератаками на Україну атакують і країни ЄС - Держспецзв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Хакери, які атакують державні органи в Україні, здійснюють атаки і на країни ЄС, повідомили у Держспецзв'язку, пише УНН.
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"Хакери, які атакують державні органи в Україні, здійснюють атаки і на країни ЄС. Чергове підтвердження цьому наводить Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку", - вказали у відомстві.
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Напередодні у Держспецзв'язку повідомили про нову кібератаку на державні органи України. "Зловмисники знову використовують болючі для українців теми. Зокрема, "паразитують" на інформації щодо персональних даних росіян, які скоїли воєнні злочини в нашій країні", - вказали у відомстві.
Так, CERT-UA попереджає про розповсюдження серед державних органів небезпечних електронних листів з темою "Інформація щодо військових злочинців РФ". "Електронний лист містить HTML-файл "Військові злочинці РФ.htm", відкриття якого призведе до створення на комп'ютері RAR-архіву "Viyskovi_zlochinci_RU.rar". Згаданий архів містить файл-ярлик "Військові-злочинці що знищують Україну (домашні адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних сетях).lnk". Його відкриття призведе до того, що зловмисники отримають віддалений доступ до комп'ютера жертви. Активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0010 (Armageddon)", - повідомили у відомстві.
Сьогодні ж у Держспецзв'язку вказали, що на адресу одного з державних органів Латвії надсилалися електронні листи з посиланнями на небезпечні RAR-архівів з іменами "Assistance.rar", "Necessary_military_assistance.rar". Кожен з цих архівів містив шкідливі файли-ярлики з назвами англійською мовою щодо гуманітарної допомоги нашій країні, вказали у відомстві.
"Атаку пов’язують з групою UAC-0010 (Armageddon) - тією ж, яка здійснювала розповсюдження шкідливих електронних листів серед державних органів України", - відзначили у Держспецзв'язку.
Спеціалісти нагадали про необхідність дотримуватися правил кібергігієни. "Не відкривайте листи від невідомих відправників, не переходьте за будь-якими сумнівними посиланнями", - зауважили у відомстві.