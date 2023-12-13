Хакеры пробили защиту "Киевстар" через учетную запись кого-то из сотрудников

Хакеры смогли взломать защиту одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар" через скомпрометированную учетную запись кого-то из сотрудников. Об этом сообщил СЕО "Киевстар" Александр Комаров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, потому что была скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании. Об этом идет следствие, мы еще не понимаем его выводы", - сказал Комаров.

По его словам, вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, которые условно наводят российские ракеты или отдают свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры.

Дополнение

Ранее Комаров сообщал, что была частично разрушена IT-инфраструктура.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар". В ведомстве не исключают, что за атакой могут стоять спецслужбами рф.

Киевстар начал восстанавливать голосовую связь по всей Украине в 18:00 и планирует восстановить передачу данных и SMS в течение суток, после того. Компания советует перезагрузить телефоны и отключить VoLTE для лучшей связи.