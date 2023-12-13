Хакеры пробили защиту "Киевстар" через учетную запись кого-то из сотрудников
Киев • УНН
По словам Комарова, вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, которые условно наводят российские ракеты или отдают свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры.
Хакеры смогли взломать защиту одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар" через скомпрометированную учетную запись кого-то из сотрудников. Об этом сообщил СЕО "Киевстар" Александр Комаров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
"Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, потому что была скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании. Об этом идет следствие, мы еще не понимаем его выводы", - сказал Комаров.
По его словам, вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, которые условно наводят российские ракеты или отдают свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры.
Дополнение
Ранее Комаров сообщал, что была частично разрушена IT-инфраструктура.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар". В ведомстве не исключают, что за атакой могут стоять спецслужбами рф.
Киевстар начал восстанавливать голосовую связь по всей Украине в 18:00 и планирует восстановить передачу данных и SMS в течение суток, после того. Компания советует перезагрузить телефоны и отключить VoLTE для лучшей связи.
Хакеры пробили защиту "Киевстар" через учетную запись кого-то из сотрудников
По словам Комарова, вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, которые условно наводят российские ракеты или отдают свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры.
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