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Хакеры Anonymous слили данные 120 тысяч российских военных, которые воюют против Украины

Киев • УНН

 • 379699 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Хакеры Anonymous заявили, что слили личные данные 120 тыс. военных-оккупантов, которые воюют против Украины. Об этом они сообщили в Twitter, пишет УНН.

Хакеры Anonymous слили данные 120 тысяч российских военных, которые воюют против Украины

Цитата

"Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны быть подвергнуты трибуналу за военные преступления", – говорится в сообщении.

Добавим

Ранее хакеры Anonymous заявили о том, что объявили войну западным компаниям, которые продолжают вести бизнес в россии, несмотря на санкции.

Хакеры сообщили о взломе почтовых ящиков и обнародования содержания свыше 200 тысяч писем российской юридической фирмы Capital Legal Services, более 150 тысяч электронных писем, 8,2 тысячи файлов и несколько сотен гигабайт данных государственной компании "Мосекспертиза".

Также Хакеры Anonymous сообщили, что взломали серверы Русской православной церкви.

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