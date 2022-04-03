Хакеры Anonymous слили данные 120 тысяч российских военных, которые воюют против Украины

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"Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны быть подвергнуты трибуналу за военные преступления", – говорится в сообщении.

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Ранее хакеры Anonymous заявили о том, что объявили войну западным компаниям, которые продолжают вести бизнес в россии, несмотря на санкции.

Хакеры сообщили о взломе почтовых ящиков и обнародования содержания свыше 200 тысяч писем российской юридической фирмы Capital Legal Services, более 150 тысяч электронных писем, 8,2 тысячи файлов и несколько сотен гигабайт данных государственной компании "Мосекспертиза".

Также Хакеры Anonymous сообщили, что взломали серверы Русской православной церкви.