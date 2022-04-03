Хакери Anonymous злили дані 120 тисяч російських військових, які воюють проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Хакери Anonymous заявили, що злили особисті дані 120 тис. військових-окупантів, які воюють проти України. Про це вони повідомили у Twitter, пише УНН.
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"Всі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, повинні бути піддані трибуналу за військові злочини", - йдеться в повідомленні.
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Раніше хакери Anonymous заявили про те, що оголосили війну західним компаніям, які продовжують вести бізнес в росії, незважаючи на санкції.
Хакери повідомили про злом поштових скриньок і оприлюднення змісту понад 200 тисяч листів російської юридичної фірми Capital Legal Services, понад 150 тисяч електронних листів, 8,2 тисячі файлів і кілька сотень гігабайт даних Державної компанії "Мосекспертиза".
Також хакери Anonymous повідомили, що зламали сервери Російської православної церкви.