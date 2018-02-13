Хакер из Чернигова продавал базу данных международной компании за биткоины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Киберполиция разоблачила хакера, продававшего базу данных клиентов международной компании-перевозчика, ориентированной на поставку товаров из США в более 10 стран мира, в том числе и в Украину. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
Во время санкционированного обыска по месту жительства 20-летнего хакера специалисты из киберполиции обнаружили на его компьютере полную базу данных клиентов международной компании. По предварительному анализу, в этой базе насчитывается персональная информация о 120 тысяч человек, среди которых были и граждане Украины.
По данным киберполиции, он через один из закрытых хакерских форумов продавал эту базу данных.
"Доступ к базе злоумышленник получил при обнаружении уязвимости веб-ресурса этой компании. Для анонимизации своих преступных действий, парень использовал оплату этой операции - криптовалютой, а стоимость базы данных оценил в 3 BTC (биткоины)", - добавили в киберполиции.
Кроме этого, выявлено, что фигурант, кроме реализации информации с ограниченным доступом, также занимался скупкой на скомпрометированные платежные карточки различных товаров из Интернет-площадок. Эти товары он в дальнейшем хотел перепродать, используя всемирно известные Интернет-площадки.
В его квартире полицейского изъяли ноутбуки, мобильные телефоны и флэш-карты. Также изъято боксы, с помощью которых злоумышленник проводил поиск уязвимостей и хакерских атак. Кроме того, правоохранители обнаружили новую компьютерную технику известных торговых марок, которые были приобретены на кардерские карточки, с целью дальнейшей перепродажи.
Правоохранители получили также информацию о банках-эмитентах кардерских карточек. Проводится дальнейшая работа совместно с представителями ФБР США по установлению суммы нанесенного ущерба.
По данному факту проводится досудебное расследование в рамках начатого ранее уголовного производства по ст. 361-2 УК Украины.
Напомним, в Киеве мужчина просил 4 тыс. долл. за базу данных клиентов кредитного учреждения.