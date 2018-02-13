Хакер из Чернигова продавал базу данных международной компании за биткоины

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Киберполиция разоблачила хакера, продававшего базу данных клиентов международной компании-перевозчика, ориентированной на поставку товаров из США в более 10 стран мира, в том числе и в Украину. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.