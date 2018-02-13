Хакер з Чернігова продавав базу даних міжнародної компанії за біткоіни

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Кіберполіція викрила хакера, який продавав базу даних клієнтів міжнародної компанії-перевізника, орієнтованої на поставку товарів зі США у більш як 10 країн світу, в тому числі і в Україну. Про це УНН повідомили у прес-службі Департаменту кіберполіції Національної поліції України.