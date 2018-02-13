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Хакер з Чернігова продавав базу даних міжнародної компанії за біткоіни

Хакер з Чернігова продавав базу даних міжнародної компанії за біткоіни

Київ • УНН

 • 10123 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Кіберполіція викрила хакера, який продавав базу даних клієнтів міжнародної компанії-перевізника, орієнтованої на поставку товарів зі США у більш як 10 країн світу, в тому числі і в Україну. Про це УНН повідомили у прес-службі Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 20-ти річного хакера спеціалісти з кіберполіції виявили на його комп'ютері повну базу даних клієнтів міжнародної компанії. За попереднім аналізом, у цій базі налічується персональна інформація щодо 120 тисяч осіб, серед яких були і громадяни України.

За даними кіберполіції, він через один із закритих хакерських форумів продавав цю базу даних.

"Доступ до бази зловмисник отримав під час виявлення уразливості веб-ресурсу цієї компанії. Для анонімізації своїх злочинних дій хлопець використав оплату цієї операції – криптовалютою, а вартість бази даних оцінив у 3 BTC (біткоіни)", - додали у кіберполіції.

Крім цього, виявлено, що фігурант, крім реалізації інформації з обмеженим доступом, також займався скупкою на скомпрометовані платіжні картки різноманітних товарів з Інтернет-майданчиків. Ці товари він у подальшому хотів перепродати, використовуючи всесвітньо відомі Інтернет майданчики.

Тож, у його квартирі поліцейскі вилучили ноутбуки, мобільні телефони та флеш-картки. Також вилучено бокси, за допомогою яких зловмисник проводив пошук уразливостей і хакерські атаки. Крім того, правоохоронці виявили нову комп'ютерну техніку відомих торгових марок, які були придбані на кардерські картки, з метою подальшого перепродажу.

Правоохоронці отримали також інформацію щодо банків-емітентів кардерських карток. Проводиться подальша робота спільно з представниками ФБР США, щодо встановлення суми завданих збитків.

За даним фактом триває досудове розслідування у межах розпочатого раніше кримінального провадження за ст. 361-2 КК України.

Нагадаємо, у Києві чоловік просив 4 тис. дол. за базу даних клієнтів кредитної установи.

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