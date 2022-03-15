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Хакер помогал российским оккупантам получать команды по телефону: его задержала СБУ

Киев • УНН

 • 101839 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. СБУ задержала хакера, который обеспечивал оккупантам мобильную связь в Украине, сообщили в спецслужбе, пишет УНН.

Детали

По данным СБУ, с помощью этого коллаборациониста враг:

  • Анонимно осуществлял телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине;
  • Рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов;
  • Передавал команды и указания передовым группам российских захватчиков.

"Как установила СБУ, за один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них - от высшего руководства вражеской армии", - сообщили в спецслужбе.

Сейчас коллаборант задержан, у него изъято все оборудование. Злоумышленнику объявлено о подозрении.

"Он будет отвечать по всей строгости закона. Потому что на нем - кровь десятков, а то и сотен убитых украинцев", - отметили в СБУ.

Ранее

Мэрам городов начали поступать сообщения с предложениями от врага.

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