Хакер помогал российским оккупантам получать команды по телефону: его задержала СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. СБУ задержала хакера, который обеспечивал оккупантам мобильную связь в Украине, сообщили в спецслужбе, пишет УНН.
Детали
По данным СБУ, с помощью этого коллаборациониста враг:
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- Анонимно осуществлял телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине;
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- Рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов;
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- Передавал команды и указания передовым группам российских захватчиков.
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"Как установила СБУ, за один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них - от высшего руководства вражеской армии", - сообщили в спецслужбе.
Сейчас коллаборант задержан, у него изъято все оборудование. Злоумышленнику объявлено о подозрении.
"Он будет отвечать по всей строгости закона. Потому что на нем - кровь десятков, а то и сотен убитых украинцев", - отметили в СБУ.
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