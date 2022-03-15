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Хакер допомагав російським окупантам отримувати команди по телефону: його затримала СБУ

Хакер допомагав російським окупантам отримувати команди по телефону: його затримала СБУ

Київ • УНН

 • 101839 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. СБУ затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні, повідомили у спецслужбі, пише УНН.

Деталі

За даними СБУ, за допомогою цього колаборанта ворог:

  • анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;
  • розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;
  • передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.

"Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії", - повідомили у спецслужбі.

Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.

"Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців", - наголосили у СБУ.

Раніше

Мерам міст почали надходити повідомлення з пропозиціями від ворога.

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