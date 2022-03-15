Хакер допомагав російським окупантам отримувати команди по телефону: його затримала СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. СБУ затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок в Україні, повідомили у спецслужбі, пише УНН.
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За даними СБУ, за допомогою цього колаборанта ворог:
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- анонімно здійснював телефонні дзвінки з РФ на мобільні телефони загарбників в Україні;
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- розсилав українським силовикам і державним службовцям СМС із пропозиціями здатися і перейти на бік окупантів;
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- передавав команди і вказівки передовим групам російських загарбників.
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"Як встановила СБУ, за один день через цього хакера проходило до тисячі дзвінків. Значна частина з них – від вищого керівництва ворожої армії", - повідомили у спецслужбі.
Наразі колаборанта затримано, в нього вилучене все обладнання. Зловмиснику оголошено про підозру.
"Він відповідатиме за усією суворістю закону. Бо на ньому – кров десятків, а то і сотень убитих українців", - наголосили у СБУ.
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Мерам міст почали надходити повідомлення з пропозиціями від ворога.