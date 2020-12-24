Взятка экс-главе Черновицкого облсовета: суд отказался смягчать меру пресечения предпринимателю
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд отказал в изменении меры пресечения предпринимателю, которого подозревают в предоставлении взятки экс-главе Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб ВАКС.
"В четверг, 24 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство защитника и отказал в изменении меры пресечения предпринимателю, которого подозревают в предоставлении неправомерной выгоды экс-главе Черновицкого облсовета", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый якобы частично предоставил бывшему председателю Черновицкого облсовета неправомерную выгоду в размере 180 тыс. долларов за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. Полная сумма неправомерной выгоды должна была составить 400 тыс. долларов.
Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе залог в размере более 10 млн грн голове Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, которого подозревают в получении взятки за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.