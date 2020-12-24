Хабар ексголові Чернівецької облради: суд відмовився пом'якшувати запобіжний захід підприємцю

“У четвер, 24 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнив клопотання захисника та відмовив у зміні запобіжного заходу підприємцю, якого підозрюють у наданні неправомірної вигоди ексголові Чернівецької облради”, — йдеться в повідомленні.

За версією слідства, підозрюваний нібито частково надав колишньому голові Чернівецької облради неправомірну вигоду в розмірі 180 тис. доларів за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу. Повна сума неправомірної вигоди мала скласти 400 000 доларів.

Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила у силі заставу у розмірі понад 10 млн грн голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну, якого підозрюють в отриманні хабаря за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.