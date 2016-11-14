Х.Мингарелли: в ЕС заинтересованы, чтобы Украина как можно скорее стала на рельсы свободной экономики

" Вторая составляющая Соглашения об ассоциации - это углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли. Благодаря имплементации соглашения о ЗСТ, за 10 месяцев таможенные тарифы были снижены, несколько регламентов введено в Украине. И мы постоянно настаиваем на ускорении транспозиции этих стандартов еврорынка в украинское законодательство. Мы установили основания мощного сотрудничества в важных секторах экономики - отрасли энергетики, мы уже предложили присоединиться к международному соглашению об Энергетическом сообществе. И мы помогаем Украине в присоединении к общему рынку газа, чтобы увеличить независимость Украины. И я твердо утверждаю, что благодаря нашему мощному партнерству мы намиряемося ускорить скорость помощи и хотим благодаря этому усилить и так мощное наше партнерство. Мы честно и прозрачно хотим поделиться нашим опытом, чтобы Украина перешла на рельсы свободной экономики. Кто-то пытается всех убедить, что это было ошибкой и мы понимаем кто за этим стоит . Мы знаем, кому не понравилось, что было подписано соглашение об ассоциации ", - сказал он.