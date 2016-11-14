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15 марта, 19:03 • 109736 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151264 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128111 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121326 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107336 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102689 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97801 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127732 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127498 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Х.Мингарелли: в ЕС заинтересованы, чтобы Украина как можно скорее стала на рельсы свободной экономики

Х.Мингарелли: в ЕС заинтересованы, чтобы Украина как можно скорее стала на рельсы свободной экономики

Киев • УНН

 • 8767 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В ЕС считают, что соглашение о ЗСТ Украина-ЕС уже дала много результатов и ЕС заинтересован  помогать еще больше, чтобы Украина перешла на рельсы свободной экономики. Об этом во время конференции сообщил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.

" Вторая составляющая Соглашения об ассоциации - это углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли. Благодаря имплементации соглашения о ЗСТ, за 10 месяцев таможенные тарифы были снижены, несколько регламентов введено в Украине. И мы постоянно настаиваем на ускорении транспозиции этих стандартов еврорынка в украинское законодательство. Мы установили основания мощного сотрудничества в важных секторах экономики - отрасли энергетики, мы уже предложили присоединиться к международному соглашению об Энергетическом сообществе. И мы помогаем Украине в присоединении к общему рынку газа, чтобы увеличить независимость Украины. И я твердо утверждаю, что благодаря нашему мощному партнерству мы намиряемося ускорить скорость помощи и хотим благодаря этому усилить и так мощное наше партнерство. Мы честно и прозрачно хотим поделиться нашим опытом, чтобы Украина перешла на рельсы свободной экономики. Кто-то пытается всех убедить, что это было ошибкой и мы понимаем кто за этим стоит . Мы знаем, кому не понравилось, что было подписано соглашение об ассоциации ", - сказал он.

Украинские Национальные Новости

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