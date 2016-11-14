Х.Мінгареллі: у ЄС зацікавлені, щоб Україна якомога швидше стала на рейки вільної економіки

"Друга підвалина Угоди про асоціацію - це поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі. Завдяки імплементації угоди про ЗВТ, за 10 місяців митні тарифи було знижено, декілька регламентів запроваджено в Україні. І ми постійно наполягаємо на прискоренні транспозиції цих стандартів з євроринку в українське законодавство. Ми встановили заснування потужного співробітництва в важливих секторах економіки - галузі енергетики, ми вже запропонували приєднатися до міжнародної угоди про Енергетичне співтовариство. І ми допомагаємо Україні в приєднанні до спільного ринку газу, щоб збільшити незалежність України. І я твердо стверджую, що завдяки нашому потужному партнерству, ми наміряємося прискорити швидкість допомоги і хочемо завдяки цьому посилити і так потужне наше партнерство. Ми чесно і прозоро хочемо поділитися нашим досвідом, щоб Україна перейшла на рейки вільної економіки. Хтось намагається всіх переконати, що це було помилкою і ми розуміємо хто за цим стоїть. Ми знаємо, кому не сподобалося, що було підписано угоду про асоціацію", - сказав він.