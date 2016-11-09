Х.Клинтон обошла Д.Трампа по количеству голосов от американцев

Отметим, что за Хиллари Клинтон американцы отдали 59 млн 79 тыс. 77 голосов, в то же время за Дональда Трампа проголосовало 58 млн 941 тыс. 325 американцев.

Однако, Дональд Трамп выиграл выборы президента США, потому что за него проголосовали больше выборщиков, чем за Х.Клинтон. Так, Д.Трамп набрал 276 голосов избирателей, а Х.Клинтон - 218.