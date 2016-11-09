Х.Клінтон обійшла Д.Трампа за кількістю голосів від американців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. За загальною кількістю голосів американців демократ Хіларі Клінтон обійшла республіканця Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на The New York Times.
Зазначимо, що за Хіларі Клінтон американці віддали 59 млн 79 тис. 77 голосів, у той же час за Дональда Трампа проголосувало 58 млн 941 тис. 325 американців.
Проте, Дональд Трамп виграв вибори президента США, бо за нього проголосувало більше виборників, ніж за Х.Клінтон. Так, Д.Трамп набрав 276 голосів виборців, а Х.Клінтон – 218.