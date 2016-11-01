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15 марта, 19:03 • 114369 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164236 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136554 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129151 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112173 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105090 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101161 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Х.Клинтон сохраняет 5% преимущества над Д.Трампом несмотря на расследование ФБР - опрос

Х.Клинтон сохраняет 5% преимущества над Д.Трампом несмотря на расследование ФБР - опрос

Киев • УНН

 • 8743 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Кандидат в президенты США от Демократической партии Х.Клинтон сохраняет отрыв в 5% от основного конкурента, кандидата от республиканцев Д.Трампа, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"О 5% отрыве свидетельствуют результаты опроса Reuters/ipsos", - говорится в сообщении. Таким образом, как отмечают социологи, информация о расследовании ФБР незначительно ударила по рейтингу Х.Клинтон.

"Около 44% процентов потенциальных избирателей заявили, что готовы поддержать Клинтон, в то время как 39% процентов сказали, что они поддержат Трампа", - сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что за 8 дней до выборов президента США по результатам опросов кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон с перевесом в 1-3% опережает республиканца Дональда Трампа.

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