Х.Клинтон сохраняет 5% преимущества над Д.Трампом несмотря на расследование ФБР - опрос

"О 5% отрыве свидетельствуют результаты опроса Reuters/ipsos", - говорится в сообщении. Таким образом, как отмечают социологи, информация о расследовании ФБР незначительно ударила по рейтингу Х.Клинтон.

"Около 44% процентов потенциальных избирателей заявили, что готовы поддержать Клинтон, в то время как 39% процентов сказали, что они поддержат Трампа", - сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что за 8 дней до выборов президента США по результатам опросов кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон с перевесом в 1-3% опережает республиканца Дональда Трампа.