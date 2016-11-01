Х.Клінтон має 5% перевагу над Д.Трампом попри розслідування ФБР – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Кандидат в президенти США від Демократичної партії Х.Клінтон зберігає відрив у 5% від основного конкурента, кандидата від республіканців Д.Трампа, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Про 5% відрив свідчать результати опитування Reuters/ipsos”, — йдеться у повідомленні. Таким чином, як відзначають соціологи, інформація про розслідування ФБР незначно вдарила по рейтингу Х.Клінтон.
“Близько 44% відсотків потенційних виборців заявили, що готові підтримати Клінтон, у той час як 39% відсотків сказали, що вони підтримають Трампа”, — повідомляє агенція.
Раніше повідомлялося, що за 8 днів до вибрів президента США за результатами опитувань кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон з перевагою у 1-3% випереджає республіканця Дональда Трампа.