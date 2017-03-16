Х.Гвардиола назвал причины вылета "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

"У нас были моменты во втором тайме, но мы ими не воспользовались и потому вылетели. Стандартным положениям в таких матчах тоже нужно уделять больше внимания. "Барселона" и "Реал" забивали со "стандартов" на прошлой неделе. Мы же играли слабо, особенно в первые 45 минут", - заявил наставник.

Зато тренер "Монако" Леонарду Жардим отметил заслуженный выход французского коллектива в четвертьфинальную стадию турнира.

"Рады, что прошли дальше. Думаю, мы заслужили победу по сумме двух матчей. Мы здорово играли в первом тайме с высокой линией обороны, но после перерыва соперник приспособился к нашей тактике, и у нас возникли проблемы. Надо было продолжать прессинг. "Сити" нельзя отдавать мяч, потому что тогда тебя разнесут", - отметил Л.Жардим.

Напомним, что по итогам матчей 1/8 финала в следующий круг турнира пробились "Барселона", "Реал", "Бавария", "Боруссия" Дортмунд, "Ювентус", "Лестер", "Атлетико" и "Монако".