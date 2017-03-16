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Х.Гвардіола назвав причини вильоту "Манчестер Сіті" з Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола підвів підсумки двоматчевого протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якого "Монако" вийшов у наступний етап змагань, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

"У нас були моменти у другому таймі, але ми ними не скористалися і тому вилетіли. Стандартним положенням в таких матчах також треба приділяти більше уваги. "Барселона" і "Реал" забивали зі "стандартів" минулого тижня. Ми ж грали слабо, особливо в перші 45 хвилин", - заявив наставник.

Натомість тренер "Монако" Леонарду Жардім відзначив заслужений вихід французького колективу до чвертьфінальної стадії турніру.

"Раді, що пройшли далі. Думаю, ми заслужили перемогу за сумою двох матчів. Ми здорово грали в першому таймі з високою лінією оборони, але після перерви суперник пристосувався до нашої тактики, і у нас виникли проблеми. Треба було продовжувати пресинг."Сіті" не можна віддавати м'яч, тому що тоді тебе рознесуть", - зазначив Л.Жардім.

Нагадаємо, що за підсумками матчів 1/8 фіналу в наступне коло турніру пробилися: "Барселона", "Реал", "Баварія", "Борусія" Дортмунд, "Ювентус", "Лестер", "Атлетіко" та "Монако".

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