Х.Джемилева освободили из колонии в России
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сына Мустафы Джемилева Хайсера выпустили на свободу из колонии в России. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Хайсер на свободе!", - Написал адвокат.
Как сообщал УНН, Верховный суд России на полтора года сократил 5-летний срок заключения Хайсера Джемилева, определенный Краснодарским краевым судом. Российский приговор на три месяца меньше того, который установил Днепровский суд Киева в апреле 2015 года - 3 года и 8 месяцев.
Хайсера Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи Февзи Эдемова из ружья своего отца. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.
Напомним, Х.Джемилеву позволили выехать из России.