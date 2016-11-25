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Х.Джемілєва звільнили з колонії в Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сина Мустафи Джемілєва Хайсера випустили на свободу з колонії в Росії. Про це повідомив його адвокат Микола Полозов у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

Х.Джемілєва звільнили з колонії в Росії

“Хайсер на свободі!”, — написав адвокат.

Як повідомляв УНН, Верховний суд Росії на півтора роки скоротив 5-річний термін ув’язнення Хайсера Джемілєва, визначений Краснодарським крайовим судом. Російський вирок на три місяці менший від того, який встановив Дніпровський суд Києва у квітні 2015 року — 3 роки і 8 місяців.

Хайсера Джемілєва звинувачували в тому, що в травні 2013 року він у дворі свого будинку в Бахчисараї вбив знайомого сім’ї Февзі Едемова з рушниці свого батька. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.

Нагадаємо, Х.Джемілєву дозволили виїхати з Росії.

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