Руководил захватом территории трех областей Украины – генерал-полковнику вс рф сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Генерал-полковнику рф, руководившему операцией по захвату территории трех областей Украины, сообщено о подозрении по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram, информирует УНН.
Детали
По данным следствия, генерал-полковник россии непосредственно участвовал в подготовке, планировании и организации вторжения подчиненных подразделений на территорию Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Он руководил военной операцией по попытке их захвата.
Цитата
«Высокопоставленный чиновник армии россии в течение февраля-марта 2022 года находился на территории села Тереховка Черниговского района и в одном из фермерских хозяйств обустроил себе командный пункт. Там он отдавал приказы о ведении боевых действий и контролировал их выполнение. В конце марта 2022 года с целью повышения морально-психологического состояния подчиненных военнослужащих, вручившил им государственные награды рф», - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется сотрудниками Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины. Генерал-полковник россии и его подчиненные также проверяются на причастность к совершению военных преступлений против мирного населения.
Дополнение
Военному коменданту гарнизона города Самары вооруженных сил российской федерации заочно уведомлено о подозрении из-за приказов жестоко обращаться с задержанными гражданскими в Конотопе Сумской области.