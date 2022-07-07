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Руководил захватом территории трех областей Украины – генерал-полковнику вс рф сообщили о подозрении

Руководил захватом территории трех областей Украины – генерал-полковнику вс рф сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 119023 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Генерал-полковнику рф, руководившему операцией по захвату территории трех областей Украины, сообщено о подозрении по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram, информирует УНН.

Детали 

По данным следствия, генерал-полковник россии непосредственно участвовал в подготовке, планировании и организации вторжения подчиненных подразделений на территорию Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Он руководил военной операцией по попытке их захвата.

Цитата

«Высокопоставленный чиновник армии россии в течение февраля-марта 2022 года находился на территории села Тереховка Черниговского района и в одном из фермерских хозяйств обустроил себе командный пункт. Там он отдавал приказы о ведении боевых действий и контролировал их выполнение. В конце марта 2022 года с целью повышения морально-психологического состояния подчиненных военнослужащих, вручившил им государственные награды рф», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется сотрудниками Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины. Генерал-полковник россии и его подчиненные также проверяются на причастность к совершению военных преступлений против мирного населения.

Дополнение 

Военному коменданту гарнизона города Самары вооруженных сил российской федерации заочно уведомлено о подозрении из-за приказов жестоко обращаться с задержанными гражданскими в Конотопе Сумской области.

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